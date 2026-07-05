В Таганроге завтра стартует второй этап записи детей в первые классы

Ребенка могут принять в любую школу при условии наличия свободных мест.

В понедельник, 6 июля в Таганроге начинается второй этап приема заявлений в первые классы на 2026/2027 учебный год. Заявления принимаются с 6 июля по 5 сентября. В этот период родители смогут записать ребенка в любую школу города при наличии свободных мест, независимо от места регистрации, сообщили в управлении образования города.

Подать документы можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в школе. Уточнить количество свободных мест рекомендуется на официальном сайте выбранной образовательной организации. Консультации по вопросам зачисления проводятся в школах и в Управлении образования Таганрога по телефону: +7 (8634) 64-36-36.

Фото из архива