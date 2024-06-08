В Таганроге завод «Красный гидропресс» открыл двери для студентов и школьников: здесь ждут молодые кадры

Интересную и насыщенную событиями профориентационную акцию провел для молодежи таганрогский завод «Красный гидропресс». Здесь встречали студентов и школьников – на предприятии состоялся ежегодный День открытых дверей. Участниками мероприятия стали более пятидесяти ребят.

В гости к гидропрессовцам пришли выпускники школы № 38, студенты и руководители профильных учебных заведений — Таганрогского авиационного колледжа имени М. Петлякова, Таганрогского механического колледжа, Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ», Политехнического института (филиала ДГТУ) в Таганроге. Приехали гости и из Новочеркасска — студенты Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. Платова.

Юношей и девушек ждали не только знакомство с руководством, сотрудниками завода, его производственными площадками, но и спортивные соревнования, которые на предприятии тоже стали традиционными. В преддверии 80-летия Великой Победы на «Красном гидропрессе» уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, как своей, так и той, что приходит в гости. Поэтому состязания по военно-прикладным видам спорта стали важной частью Дня открытых дверей.

Как здорово, что все мы здесь собрались, — приветствовал ребят генеральный директор «Красного гидропресса» Владимир Федорович Горлов. – Вы уже взрослые люди, детство закончилось, сейчас вы стоите перед самым важным жизненным выбором – выбором своего профессионального пути. Почему мы пригласили вас на завод? За заводами – будущее. Сегодня все, что создается, делается в индустрии, в промышленности. И нам бы хотелось, чтобы вы своими глазами увидели, прочувствовали, что такое настоящее производство, насколько это важно и интересно. Именно интересно. Потому мы и устроили для вас небольшие спортивные игры – ведь работа на промышленном предприятии, это не только компьютеры, цеха и станки, но и насыщенная, разноплановая корпоративная жизнь.

Владимир Федорович Горлов рассказал о напряженных, практически «боевых» буднях «Красного гидропресса» (завод сейчас работает шесть дней в неделю с 10-часовым рабочим днем); продукции, которую выпускает предприятие; больших возможностях, открывающихся перед молодыми сотрудниками.

Вы сегодня своими глазами увидите, как трудятся люди за станками, как из куска железа появляется деталь, которая потом станет частью большого механизма. Вы побываете в отделе главного технолога, познакомитесь с нашими технологами и конструкторами, — отметил генеральный директор. И пригласил ребят поработать на «Красном гидропрессе» во время летних каникул, чтобы прочувствовать пульс завода уже изнутри.

О гарантиях и льготах для молодых сотрудников (в том числе об отсрочке от военной службы по призыву); профессиональном росте, получении высшего образования за счет предприятия рассказала и.о. заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам «Красного гидропресса», председатель профсоюзного комитета Светлана Николаевна Ламыко:

Наш завод развивается, мы получаем новые заказы, приобретаем новое оборудование, но самое главное, что нам сейчас необходимо – это люди. Такие, как вы, — молодые, активные, целеустремленные. Мы рады трудоустроить, обучить профессии каждого из вас.

Пейнтбол, перетягивание каната, дартс, подтягивание – по этим видам спорта соревновались команды гостей и молодежной организации «Красного гидропресса».

Мини-спартакиада получилась по-настоящему жаркой – столько было эмоций, радости от победы или высокого результата! Энергия, азарт, море позитива и ярких впечатлений – все это останется в памяти участников акции.

Безусловно, запомнят ребята и производственные экскурсии, на которых большинство из них побывали впервые. Студенты и школьники увидели, как работает самый большой на заводе 5-й цех; понаблюдали за процессом сборки изделий; узнали, какие задачи выполняют сотрудники отдела главного технолога. И, конечно, смогли напрямую задать вопросы руководству, сотрудникам и получить на них самые исчерпывающие ответы.

А завершился День открытых дверей церемонией награждения победителей мини-спартакиады и неформальным общением. По итогам соревнований победила команда молодежной организации «Красного гидропресса», на втором месте – сборная таганрогского филиала ДГТУ, на третьем – новочеркасского Политеха. Лучшие спортсмены получили кубок, дипломы и денежные премии от предприятия.

Фото Геннадия Богданова