В Таганроге завершились финальные соревнования XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года по парусному спорту, которые проходили на базе парусного центра областной спортшколы олимпийского резерва № 3.

В соревнованиях приняли участие 160 гонщиков в возрастной группе до 19 лет из 23 субъектов страны. Они разыграли 12 комплектов наград в 5 классах яхт: «Лазер 4,7», «Оптимист», «Луч-Радиал», «420», «29-й».

В общекомандном зачете Ростовская область заняла 3 место. Донские спортсмены завоевали 6 медалей. Кирилл Шелудяков стал вторым в классе Лазер 4.7, в этом же классе лодок Анастасия Фабрикантова завоевала бронзовую медаль. В финале состязаний на досках Техно Александра Дубова взяла серебряную награду. В классе Луч-радиал Вадим Побережный стал чемпионом летней Спартакиады учащихся. В классе «29-й» бронзовыми призерами стали Руслана Клевчук и Дарья Ломова.

Фото Сергея Плишенко