Главная » Город

В Таганроге завершен ремонт участка водовода на улице Петровской

На чтение 2 мин Просмотров 19 Опубликовано

29 декабря «Водоканал» Таганрога завершил ремонт участка водовода на улице Петровской. Центральная улица полностью открыта для движения транспорта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Завершен капитальный ремонт водовода по улице Петровской (от переулка Малого Садового до переулка Итальянского), который длился с августа 2024 года. Все это время для проведения ремонтных работ на центральной улице Таганрога частично ограничивали движение транспорта.

«Неделю назад, после окончания работ на подземных коммуникациях, коммунальщики запустили воду по новому участку сети. Ещё неделя понадобилась рабочим, чтобы восстановить асфальтовое покрытие в местах разрытий, снять ограждение, привести в порядок производственные площадки», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Глава города Таганрога отметила, что из-за сужения проезжей части дороги во время проведения ремонта, определенные трудности испытывали автомобилисты. 29 декабря дорога полностью открыта для движения.

Напомним, что работы по замене водовода на улице Петровской выполнялись в соответствии с производственной программой городского «Водоканала» на 2024 год. Солидные планы по реконструкции сетей и объектов имеет предприятие и на 2025 год.

«Благодарю за хорошую работу всех причастных, всех, кто ответственно подошел к выполнению ремонта на объекте и сдал его в срок», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал ЖКХ новости капремонт ремонт водопровода Светлана Камбулова
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru