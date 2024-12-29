В Таганроге завершен ремонт участка водовода на улице Петровской

29 декабря «Водоканал» Таганрога завершил ремонт участка водовода на улице Петровской. Центральная улица полностью открыта для движения транспорта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Завершен капитальный ремонт водовода по улице Петровской (от переулка Малого Садового до переулка Итальянского), который длился с августа 2024 года. Все это время для проведения ремонтных работ на центральной улице Таганрога частично ограничивали движение транспорта.

«Неделю назад, после окончания работ на подземных коммуникациях, коммунальщики запустили воду по новому участку сети. Ещё неделя понадобилась рабочим, чтобы восстановить асфальтовое покрытие в местах разрытий, снять ограждение, привести в порядок производственные площадки», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Глава города Таганрога отметила, что из-за сужения проезжей части дороги во время проведения ремонта, определенные трудности испытывали автомобилисты. 29 декабря дорога полностью открыта для движения.

Напомним, что работы по замене водовода на улице Петровской выполнялись в соответствии с производственной программой городского «Водоканала» на 2024 год. Солидные планы по реконструкции сетей и объектов имеет предприятие и на 2025 год.

«Благодарю за хорошую работу всех причастных, всех, кто ответственно подошел к выполнению ремонта на объекте и сдал его в срок», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)