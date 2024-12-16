В Таганроге завершен осенний призыв в ВС РФ

В Таганроге план по осеннему призыву на срочную службу выполнен на 108%. В ряды Вооруженных Сил РФ отправлено свыше двухсот юношей, рассказал «Таганрогской правде» военный комиссар города, полковник Андрей Першин.

Напомним, что осенняя призывная кампания стартовала первого октября и продлится до конца года. Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, ряды ВС РФ пополнят порядка четырех тысяч дончан. В первой декаде декабря к местам несения службы уже направилось более 90% юношей.

«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — напомнили в Правительстве Ростовской области.

Из Таганрога последняя отправка призывников была 9 декабря.

«Как обычно, мы нашими парнями комплектовали Президентский полк, — рассказал Андрей Першин. — Большинство ребят проходят службу в Южном военном округе. При отправке в войска призывников мы учитывали то, какие специальности они получили в своих учебных заведениях, чтобы избранная ими профессия максимально соответствовала военно-учетной специальности».

По его словам, выпускников авиационного колледжа имени В.М. Петлякова старались отправить в подразделения Воздушно-космических сил. Также выполнен наряд по укомплектованию водителями-крановщиками: таганрогская школа ДОСААФ подготовила 11 специалистов. С 1 октября в Таганроге началась работа с 11-классниками по набору в высшие военные учебные заведения.

В кабинете Андрея Першина уже третий год подряд на почетном месте находится переходящий Кубок «Лучшему военкомату Ростовской области». И есть надежда, что этот Кубок и в будущем году останется на том же месте.

Антон СЛОВАКОВ, фото donland.ru