Главная » Город

В Таганроге завершен осенний призыв в ВС РФ

На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

В Таганроге план по осеннему призыву на срочную службу выполнен на 108%. В ряды Вооруженных Сил РФ отправлено свыше двухсот юношей, рассказал «Таганрогской правде» военный комиссар города, полковник Андрей Першин.

Город

Напомним, что осенняя призывная кампания стартовала первого октября и продлится до конца года. Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, ряды ВС РФ пополнят порядка четырех тысяч дончан. В первой декаде декабря к местам несения службы уже направилось более 90% юношей.

«Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — напомнили в Правительстве Ростовской области.

Из Таганрога последняя отправка призывников была 9 декабря.

«Как обычно, мы нашими парнями комплектовали Президентский полк, — рассказал Андрей Першин. — Большинство ребят проходят службу в Южном военном округе. При отправке в войска призывников мы учитывали то, какие специальности они получили в своих учебных заведениях, чтобы избранная ими профессия максимально соответствовала военно-учетной специальности».

По его словам, выпускников авиационного колледжа имени В.М. Петлякова старались отправить в подразделения Воздушно-космических сил. Также выполнен наряд по укомплектованию водителями-крановщиками: таганрогская школа ДОСААФ подготовила 11 специалистов. С 1 октября в Таганроге началась работа с 11-классниками по набору в высшие военные учебные заведения.

В кабинете Андрея Першина уже третий год подряд на почетном месте находится переходящий Кубок «Лучшему военкомату Ростовской области». И есть надежда, что этот Кубок и в будущем году останется на том же месте.

Антон СЛОВАКОВ, фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ВС РФ новости осенний призыв Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru