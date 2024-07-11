В Таганроге завершается ремонт спортивной площадки на территории школы №22

Ремонт проходит в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».

«Это место всегда востребовано — в любое время года, в любой час дня. Здесь часто можно встретить тех ребят, кто любит баскетбол и подвижные игры. Именно поэтому мне, как выпускнице 22-й школы, так хотелось, чтобы спортивная площадка обрела новый вид. И мы вместе со всеми инициативными жителями 20-го округа и предпринимателями, принявшими участие в проекте, смогли это сделать. Как важен был тогда, в 2023 году, когда выдвигался наш проект, каждый голос!» — написала председатель городской Думы – глава города Таганрога, депутат по 20-му избирательному округу Инна Титаренко на своей странице в соцсети.

На спортплощадке 22-й школы появился новый асфальт и баскетбольные щиты, зона с мягким покрытием, уличные тренажёры, яма для прыжков в длину. Подрядная организация ООО «Пингвин» завершает работы. Идёт приёмка актов.

«Уверена, что скоро мы сможем «опробовать» новый объект. Огромное спасибо всем неравнодушным и, конечно, коллективу школы!», — поблагодарила Инна Титаренко.

Напомним, в Ростовской области в два раза увеличен объем финансирования программы «Сделаем вместе!». За пять лет проведения конкурса инициативного бюджетирования средства, выделяемые на реализацию проектов, значительно возросли. В 2024 году на конкурс поступило 921 предложение.

В прошлом году по инициативе главы региона Василия Голубева предельный размер финансирования на один проект был увеличен с 2 до 3 млн рублей. С 2024 года объем областных ассигнований, выделяемый на проекты «Сделаем вместе!» составляет 500 млн рублей (в прошлом году — 272 млн рублей).

За период действия программы «Сделаем вместе!» в Таганроге реализовано свыше 30 инициативных проектов. Общее финансирование составило более 100 млн руб., куда вошли средства областного, местного бюджетов, жителей города и бизнеса. Приведены в порядок 14 спортивных площадок, 4 места отдыха. 11 инициатив реализуются в 2024 году.

Фото: страница Инны Титаренко в социальной сети