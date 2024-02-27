В Таганроге завершается ремонт бассейна «Дельфин»     

В Таганроге завершается ремонт двух из трех объектов, включённых в Народную программу партии «Единая Россия». Практически окончены работы в зданиях бассейна «Дельфин» и Таганрогского музыкального колледжа. А капремонт Дворца спорта «Красный котельщик» (СШОР № 13) ведется с опережением графика.

Вчера, 26 февраля, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») совместно с заместителем председателя городской Думы города Таганрога, заместителем секретаря Таганрогского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерием Селивановым провели мониторинг объектов.

Сейчас в бассейне «Дельфин» ремонтные и пусконаладочные работы уже завершены, осталось только завести мебель.

Уже в марте бассейн будет готов вновь принимать спортсменов и любителей здорового образа жизни, — сообщил Валерий Селиванов на своей страничке ВКонтакте.

Также подошел к завершению капитальный ремонт здания музыкального колледжа. Осталось провести благоустройство прилегающей территории и сделать послестроительную уборку помещений. В новое здание музыкального колледжа будет закуплена новая мебель и часть музыкальных инструментов. На материально-техническое оснащение выделено 66 миллионов рублей.

Капитальный ремонт Дворца спорта «Красный котельщик» начался в октябре 2023 года. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 470 млн. рублей. Сейчас на объекте полным ходом ведутся работы.

Будут заменены коммуникации, полы, трибуны, установлена новая система видеонаблюдения, преобразится фасад. Подрядчик добросовестно, с опережением графика, движется вперёд и есть все основания надеяться на завершение работ раньше установленного срока, — отметил Валерий Селиванов.

Напомним, что срок сдачи объекта — 31 августа 2025 года.

Фото со страницы ВКонтакте