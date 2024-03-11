В Таганроге завершается расчистка территории разрушенных аварийных домов

Груды обломков не только портили внешний облик города, но и являлись небезопасным место, считает руководства города.

Глава администрации Таганрога в своем Телеграм-канале рассказал о завершении работ по очистке земельного участка по адресу тер. Порт, 7-й км, 10. Здесь находились старые, разрушенные аварийные дома, которые не один год не только портили облик города, но и представляли собой опасность, особенно для детей.

К настоящему моменту администрацией города проведён комплекс мероприятий по списанию построек. Работы по расчистке территории уже подходят к концу, говорится в сообщении. К ним подключился таганрогский бизнес. В частности, предприятия «Лемакс» и «Экотранс», которые проводили работы по расчистке на безвозмездной основе.

Глава администрации Таганрога выразил благодарность руководству и коллективам этих предприятий, отметив, что свой вклад в благоустройство города они вносят на постоянной основе.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева