В Таганроге заменили разбитые светильники в роще «Дубки»

В Таганроге сотрудники коммунальных служб заменили разбитые светильники в роще «Дубки», а также выполнили работы по очистке ливнеприемников на нескольких улицах города. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

На днях специалисты подрядной организации «СтройКомплекс-Т» не только выполнили замену всех разбитых лампочек малых светильников в роще «Дубки», но и установили на них сетки с антивандальным стеклом. Таганрожцев просят бережнее относиться к чужому труду и городскому имуществу.

Кроме того, вчера, 4 апреля, работники МКУ «Благоустройство» занимались очисткой ливневок на улицах Петровской (от ул. Дзержинского до пер. Гоголевского), Р. Люксембург и в переулке Донском.

Фото МКУ «Благоустройство»