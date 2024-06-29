В Таганроге зафиксировали сброс хозстоков в ливневку

В Таганроге зафиксирован сброс хозяйственных стоков в ливневую канализацию в районе русла балки Малая Черепаха, сообщает МКУ «Благоустройство».

«При обследовании русла балки в ливнеприемниках, расположенных в переулках Рабкоровском, Автодоровском, Донбасовском, Безымянном, Перекопском 21 июня был зафиксирован сток бело-мутного цвета, предположительно хозяйственно-бытового характера», — пишет источник.

Спустя несколько дней, 27 июня, специалисты вновь провели осмотр ливневки. Но на этот раз вода в ней была прозрачной.

Сотрудники МКУ «Благоустройство» напоминают жителям о недопустимости сброса хозяйственных стоков в систему ливневой канализации. При выявлении незаконных подключений в «Водоканал» будет направлено письмо о так называемом тампонировании нарушителей. Попросту говоря, им перекроют канализационный слив.

Фото МКУ «Благоустройство»