Главная » #Экология

В Таганроге зафиксировали сброс хозстоков в ливневку

На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

В Таганроге зафиксирован сброс хозяйственных стоков в ливневую канализацию в районе русла балки Малая Черепаха, сообщает МКУ «Благоустройство».

#Экология

«При обследовании русла балки в ливнеприемниках, расположенных в переулках Рабкоровском, Автодоровском, Донбасовском, Безымянном, Перекопском 21 июня был зафиксирован сток бело-мутного цвета, предположительно хозяйственно-бытового характера», — пишет источник.

Спустя несколько дней, 27 июня, специалисты вновь провели осмотр ливневки. Но на этот раз вода в ней была прозрачной.

Сотрудники МКУ «Благоустройство» напоминают жителям о недопустимости сброса хозяйственных стоков в систему ливневой канализации. При выявлении незаконных подключений в «Водоканал» будет направлено письмо о так называемом тампонировании нарушителей. Попросту говоря, им перекроют канализационный слив.

Фото МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ливневка Малая Черепаха новости сброс Таганрог экологи
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru