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В Таганроге задержан участник аферы, в результате которой пенсионерка потеряла более 3 млн рублей

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Пожилая женщина хотела заработать на рынке ценных бумаг.

Новости Таганрога

В отдел полиции № 1 УМВД России по Таганрогу обратилась 76-летняя пенсионерка, которая сообщила о мошенничестве, в результате которого она лишилась более 3 миллионов рублей, сообщает донская полиция.

По данным правоохранителей, пожилая женщина «разместила резюме на сайте, предлагающем работу на рынке ценных бумаг». После этого ей позвонила «специалист по ценным бумагам» и убедила потерпевшую в необходимости вложить средства для получения прибыли. Женщина сняла все свои сбережения, а также продала квартиру для получения максимальной прибыли.
Деньги она передала курьеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска курьер был задержан. Участником аферы оказался 61-летний житель Краснодарского края. Сотрудники полиции изъяли у него 550 тыс. рублей и вернули потерпевшей.

В ходе допроса мужчина признался, что нашел объявление о подработке в интернете и выполнял указания «работодателя», забирая деньги у людей и перечисляя их на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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