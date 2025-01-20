В Таганроге заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 86%

В ходе еженедельного мониторинга c 6 по 12 января 2025 года в целом по Таганрогу уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 11,6 на 10 тысяч населения, что на 86,24 % ниже эпидемического порога. В эпидпроцесс вовлечены все группы населения, максимум заболеваемости приходится на возраст от 0 до 14 лет и составляет 25,5 %.

По результатам вирусологического мониторинга за гриппом и ОРВИ в Таганроге за вышеуказанный период определялись вирусы гриппа В и А .

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть которым может любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от больного попадает в носоглотку здорового. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но в некоторых случаях, возможно тяжёлое течение болезни. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, в том числе верхних и нижних дыхательных путей (пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит, трахеит); сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит); нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание. Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, повышение температуры от 37,5 до 40 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенность носа, боль и першение в горле. Если вы заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том числе опасных для жизни.

«Больного изолируйте в отдельную комнату, выделите для него отдельную столовую посуду и приборы для приема пищи, индивидуальное полотенце, постельные принадлежности, при необходимости — одноразовые носовые платки; Не занимайтесь самолечением, не употребляйте бесконтрольно антибиотики, именно врач должен назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента», — рекомендуют специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

Лицо, ухаживающее за больным, должно соблюдать правила личной гигиены, пользоваться одноразовыми медицинскими масками.

Ни в коем случае нельзя отправлять заболевших детей в детский сад, школу. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

При малейших признаках заболевания ОРВИ обратитесь к врачу для проведения вирусологического обследования на грипп и дальнейшего лечения.

Придерживайтесь здорового образа жизни. Правильное питание, сон, физические упражнения способствуют формированию устойчивости к инфекционным заболеваниям.

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