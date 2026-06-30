В Таганроге за нарушение «комендантского часа» для детей составили четыре протокола

В Таганроге прошло совместное профилактическое патрулирование, в котором приняли участие сотрудники полиции, представители казачьей дружины и члены Общественного совета при городском управлении МВД.

Мероприятие было организовано в рамках реализации Областного закона Ростовской области от 16 декабря 2009 года № 346-ЗС, направленного на предупреждение правонарушений и поддержание общественного порядка.

Во время патруля особое внимание уделялось местам массового скопления молодежи и выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей) после 22.00 часов. Комплексный подход позволил своевременно определить потенциально опасные ситуации и принять необходимые меры.

«По итогам рейда составлено четыре административных протокола по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ в отношении родителей. Все несовершеннолетние были переданы законным представителям, с ними и их семьями провели профилактические беседы, разъяснив требования законодательства и ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — рассказали в УМВД России по Таганрогу.

Организаторы мероприятия отметили важность межведомственного взаимодействия и участия общественности в обеспечении правопорядка. Подобные рейды планируется проводить на постоянной основе — это позволяет не только оперативно реагировать на нарушения, но и формировать у граждан ответственное отношение к соблюдению норм общественной безопасности.

Фото: УМВД России по Таганрогу