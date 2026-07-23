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В Таганроге за день отловили шесть бездомных собак

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Работа велась по заявкам жителей.

Благоустройство

В Таганроге прошёл плановый рейд по отлову бездомных собак. Специалисты МКУ «Благоустройство» отработали несколько адресов, поступивших от горожан.

Всего за день было отловлено шесть животных: по одному на улицах Морозова, 10, и Фэтари Кола, по два — на Поляковском шоссе и на улице Котлостроительной, 29.

Ещё по трём адресам — улица Чучева, 22, Мариупольское шоссе, 13, и улица Толбухина, 5-1 — бездомных собак не нашли, уточнили в учреждении.

Власти напоминают: заявки, оставленные в комментариях под постами в соцсетях, не принимаются. Это связано с требованиями закона о защите персональных данных. Для обращения нужно использовать только официальные каналы связи. Телефон диспетчерской службы: 8 (8634) 43-14-06.

Фото: magnific

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МКУ "Благоустройство" новости отлов собак Таганрог
Таганрогская правда

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