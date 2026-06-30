В Таганроге за 16 дней скосили траву вдоль 38 дорог

В городе продолжаются работы по покосу сорной растительности. С 10 по 26 июня траву скосили вдоль 38 автомобильных дорог.

Об этом рассказал заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

В частности, работы уже выполнены на улице Транспортной, Николаевском шоссе, в 14-м и 16-м Новых переулках, на улице Москатова, в Большом Садовом и 2-м Лодочном переулках, на Большом проспекте. А также на улице Энергетической (на участке между переулком Смирновским и улицей С. Шило) и на 2-й Советской улице (между улицами Восточной и Ломоносова).

В настоящее время покос ведется на улице Чехова, Украинском переулке, улицах Котлостроительной, 4-й Линией и в переулке Вечность.

До конца недели планируется привести в порядок улицы Канавную, Г.А. Маргелова, Победы, Театральную и Петровскую.

Покос сорной растительности ведется, в том числе и по обращениям жителей города.

Фото: МАХ Егора Долматова