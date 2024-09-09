В Таганроге ЮФУ провел молодёжный фестиваль «Войти в IT»

Проект реализуется с 2021 года и помогает новоиспечённым студентам с первых дней в университете пообщаться с представителями IT-индустрии.

7 сентября в Таганроге состоялся молодежный фестиваль «Войти в IT». Организатором традиционно выступил Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета совместно со Специализированным фондом управления целевым капиталом «Наука и образование в ИТ» при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области.

В 2021 году старт молодежному проекту дали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Проект направлен на популяризацию IT-профессий, вовлечение молодежи в деятельность по созданию стартапов и раннее трудоустройство обучающихся на предприятия реального IT-сектора.

«Проект, в который сегодня включаетесь вы, первокурсники, безусловно ценный и важный. Вы должны почувствовать, что стали частью профессионального сообщества, интеллектуальной элиты страны. Не отказывайте себе в удовольствии взять всё от учёбы в Южном федеральном университете. Постарайтесь, чтобы для вас мир возможностей в IT открылся полноценно. Мы как университет гордимся каждым из вас и рассчитываем на взаимность», – отметила в своём обращении к участникам президент ЮФУ Марина Боровская.

В Таганроге на душу населения IT-специалистов больше, чем во многих городах Европы. Выпускники, которые заканчивают ЮФУ, остаются в городе и оказывают существенное влияние на его облик. Почётный гость фестиваля, первый заместитель главы Администрации г. Таганрога по вопросам экономики Светлана Камбулова подчеркнула, что органы местного управления разработали программу развития города до 2030 года, которая позволит удержать ценные IT-кадры, создав для них в Таганроге комфортные условия работы и проживания.

«В 90-е, нулевые года, когда происходил перелом в экономике и промышленности страны, в нашем городе сформировался большой IT-кластер. Было открыто огромное количество компаний, которые состояли из выпускников нашего университета. Это дало возможность создать в Таганроге уникальную среду, которая позволяет нам утверждать, что мы являемся IT-столицей. Многие скептически говорят о том, что скоро программисты будут не нужны – якобы их заменит искусственный интеллект. Но как бы не менялась среда разработки, потребность в хорошем специалисте будет всегда. ИИ может помочь в выполнении определённых задач, но он не заменит полностью ваш мозг, который будет развиваться, творить, создавать новые вещи, поражающие весь мир», – заявил директор ИКТИБ ЮФУ Геннадий Веселов.

Работа образовательных площадок фестиваля проводилась в тесном содействии с партнёрами. Каждый участник «Войти в IT» мог найти что-то интересное для себя. В 2024 году проект поддержали банк «Центр-инвест», ВК, Т-Банк, НКБ ВС, Нейротех, Оджетто, Иностудио, IBS Dunice, Спецвузавтоматика, Полигонатор, Евраз, МаркетГуру, СиВижинЛаб, завод «Прибой», Росреестр, НИЦ СЭ и НК, Бастион, Хип Гейм, ИТ-премиум, Центр исследований и разработки, Проектный офис ИКТИБ, СКБ «КИТ», Целевая поисковая лаборатория «Перспективные технологии беспилотных автоматизированных систем», Школа::Кода.

«Иностудио работает уже 18 лет и на ее счету много успешных IT-проектов. Сегодня мы рассказывали ребятам о тех специализациях, которые они могут выбрать в нашей компании для реализации в дальнейшем своих образовательных целей и задач, таких как дизайн, разработка, DevOps-методология, HR-менеджмент. Я считаю, что мы выполняем важную функцию, даем понимание ребятам, как выглядит процесс работы IT-компании. Коллаборация с ЮФУ позволяет нам выращивать квалифицированные кадры, которые однозначно будут востребованы», – поделился Максим Дедович, HR-директор ООО «Иностудио Солюшинс».

«Наше направление сегодня востребовано, потому что необходимость в разработке беспилотных технологий диктует время. Кроме того, данное направление поддерживается на государственном уровне, при этом реализуются программы в области беспилотных технологий, и сейчас строятся предприятия в рамках поддержки отрасли БПЛА», – заявила руководитель Целевой поисковой лаборатории (ЦПЛ) «Перспективные технологии беспилотных автоматизированных систем», к.т.н., доцент ИКТИБ Елена Басан.

С сентября 2024 года по январь 2025 года в рамках проекта будет реализовано три тематических блока: «IT Онбординг», «Войти в IT» и «Оффер». За это время участниками проекта станут 700 учащихся и студентов образовательных организаций Ростовской области.

«Все мероприятия ЮФУ для меня – шаг вперед в развитии. Еще до поступления в институт я посещал Дни открытых дверей, участвовал в сетевом акселераторе «Экспонента», хакатонах и всегда знал, что здесь могу пообщаться с людьми, у которых есть чему поучиться. Фестиваль интересен для всех, потому что все хотят иметь хорошую работу. Здесь мы можем встретиться и вживую побеседовать с нашими потенциальными работодателями. В ИКТИБ высокий уровень преподавания и после окончания института я уверен в своем будущем трудоустройстве», – заключил студент 1 курса ИКТИБ Роман Скубриев.

Источник: Центр общественных коммуникаций ЮФУ, автор текста Тимур Пацюк