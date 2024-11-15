Главная » #В стране

В Таганроге YouTube продолжает работать в замедленном режиме

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Ложная информация о том, что работа видеохостинга YouTube полностью восстановилась, распространяется в Сети, в том числе и в ряде Telegram-каналов.

#В стране

На самом деле YouTube в России по-прежнему работает в замедленном режиме. Об этом говорят данные детекторов сбоев интернет-порталов. «Таганрогская правда» тоже проверила эту информацию, видеохостинг действительно не работает или загружается очень медленно.

Фейк начал распространяться после того, как гендиректор и председатель правления киноконцерта «Мосфильм» Карен Шахназаров в эфире «России 24» заявил о том, что считает нужным полностью восстановить доступность хостинга. Он также отметил, что передал эту информацию Президенту.

Тем не менее, режиссер не говорил о том, что Владимир Путин принял какие-то решения и тем более не анонсировал полное возобновление работы платформы. Информации об этом нет и в стенограмме встречи на сайте Кремля. На встрече Владимира Путина и Карена Шахназарова речь шла исключительно о работе «Мосфильма».

Изображение от ijeab на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru