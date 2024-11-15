В Таганроге YouTube продолжает работать в замедленном режиме

Ложная информация о том, что работа видеохостинга YouTube полностью восстановилась, распространяется в Сети, в том числе и в ряде Telegram-каналов.

На самом деле YouTube в России по-прежнему работает в замедленном режиме. Об этом говорят данные детекторов сбоев интернет-порталов. «Таганрогская правда» тоже проверила эту информацию, видеохостинг действительно не работает или загружается очень медленно.

Фейк начал распространяться после того, как гендиректор и председатель правления киноконцерта «Мосфильм» Карен Шахназаров в эфире «России 24» заявил о том, что считает нужным полностью восстановить доступность хостинга. Он также отметил, что передал эту информацию Президенту.

Тем не менее, режиссер не говорил о том, что Владимир Путин принял какие-то решения и тем более не анонсировал полное возобновление работы платформы. Информации об этом нет и в стенограмме встречи на сайте Кремля. На встрече Владимира Путина и Карена Шахназарова речь шла исключительно о работе «Мосфильма».

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