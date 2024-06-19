В Таганроге хор трех поколений «Поющие сердца» Таганрогского института имени А.П. Чехова выступил с концертом «Поем тебе, Россия, Русь!» в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки.

В концерте принял участие и «солнечный бард» из Шахтерска (ДНР) Александр Белашов – по приглашению руководителя хора Нонны Филипповны Помазкиной: они познакомились недавно, в мае, на Чеховском книжном фестивале.

Это было не единственное выступление в нашем городе гостя из Донбасса. Так, он представил свою авторскую программу в детском культурно-образовательном центре «Радуга». Помогла ему в этом Наталия Дорда, сыгравшая роль Планеты Земля.

Владимир ДОРДА, фото автора