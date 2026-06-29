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В Таганроге вырубка вишни на Шаумяна признана законной после проверки мэрии

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Жители Таганрога обратились в городскую администрацию с просьбой проверить законность вырубки деревьев на улице Шаумяна. Речь идет об участке возле домов № 20/122, где прямо напротив детской площадки спилили вишню.

Город

Горожане просят выяснить, насколько правомерными были действия рабочих и кто именно выдал разрешение на вырубку. По мнению местных жителей, никаких оснований для удаления зеленых насаждений на этом участке не было.

В администрации Таганрога, куда мы обратились с запросом, прокомментировали ситуацию.

От ООО УК «ЖКО» городским властям поступил пакет документов для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений по адресу: улица Шаумяна, 22. После рассмотрения материалов и выездного обследования мэрия выдала соответствующее разрешение от 28 мая 2026 года №60.01.2-р/54.

Согласно документу, подлежало удалению одно дерево породы вишня, которое находилось в неудовлетворительном и аварийно-опасном состоянии. Специалисты зафиксировали, что сухие ветви составляют более 35%, на высоте обнаружена обширная полость в стволе (70%), присутствует грибковая инфекция древесины, отслоение кроны и усыхание ее верхней части. Кроме того, верхний ярус кроны имел уклон в 30 градусов, что создавало высокий риск обрушения скелетных ветвей.

26 июня 2026 года сотрудники отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города провели повторный выезд на место. Визуальный осмотр показал, что работы по удалению зеленых насаждений выполнены в полном соответствии с выданным разрешением.

«Нарушений условий разрешительной документации на момент проверки не выявлено», — уточняется в комментарии городских властей.

Фото: «Блокнот Таганрог»

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Таганрогская правда

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