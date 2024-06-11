В Таганроге суд взыскал с администрации Таганрога 100 тысяч рублей в пользу ребенка, который подвергся нападению бродячих собак, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В результате проведенной городской прокуратурой проверки установлено, что в октябре прошлого года на девочку напала стая безнадзорных собак. После этого ей потребовалось длительное лечение.

Такая ситуация возникла из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову безнадзорных животных, — пишет источник.

Прокуратурой было подано исковое заявление с требованием взыскать с городской администрации компенсации морального вреда, причиненного укусами собак. Суд иск удовлетворил. Сейчас исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Фото Анатолия Ивашова