В Таганроге выбирали «Чудо — крепыша» среди воспитанников детских садов

Дети — это всегда чудо. Каждый родитель и педагог подтвердит данную нехитрую истину. В середине декабря, в спортзале школы № 34, шумно и весело проходил II этап городского конкурса «Чудо — ребенок».

Здесь, помимо находчивости, проверяли физическую форму таганрогских малышей. Недаром этот этап носит название «Чудо — крепыш».

Конкурс «Чудо-ребенок» организован таганрогским управлением образования, а участие в нём принимают ребята из старших групп детских садов. Маленькие конкурсанты демонстрируют творческие, интеллектуальные способности, физическую форму, проявляют смекалку и находчивость.

Восемь номинантов на звание «Чудо — крепыша» — Ростислав Романенко (д/с №2), Василиса Рева (д/с №17), Александра Горюнова (д/с №24), Мария Колотухина (Центр развития ребенка «Ромашка»), Василиса Стоянова(д/с №63), Зарине Арустамян (Центр развития ребенка «Улыбка»), Алиса Курило (д/с №93) и Мирослава Гаврасова(д/с №100) — показывали спортивные этюды, участвовали в эстафете, вместе с героями из мультфильма «Простоквашино» наряжали ёлочку.

Группы поддержки тоже показали яркие творческие номера. А еще вместе с конкурсантами представители болельщиков играли в «спортивного крокодила»: жестами и мимикой показывали разные виды спорта, а «чудо — дети» определяли, о чем идет речь.

Жюри оценивало артистичность и органичность номинантов, креативность и слаженность групповых выступлений. Заместитель начальника управления образования Таганрога, Диана Маринченко; заместитель руководителя по работе со зрителем из театра имени А.П. Чехова Анастасия Устинова; директор сети книжных магазинов Юлия Боринская; заведующая детским садом № 3 Елена Кулинич и её заместитель по воспитательной и методической работе Оксана Моторина отмечали, кто и на каком этапе оказался лучшим. И это оказалось совсем не просто.

На спортивном празднике выигрывали все. Педагоги, родители и малыши азартно поддерживали героев конкурса, а члены жюри, по их словам, получили от малышей заряд бодрости и радости, которого им точно хватит до Нового года.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора