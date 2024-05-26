В Таганроге вспомнили историю создания русской письменности

В Таганроге прошли мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, который отмечался в минувшую пятницу, 24 мая.

В память о первоучителях славянских народов – святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии в городских образовательных организациях прошли разнообразные мероприятия, напомнившие ребятам о важности культурного наследия и истории своей страны.

Так, в школе № 3 имени Ю.А.Гагарина ребята приняли участие в квесте «Истоки русской письменности», который помог им глубже понять основы русского языка и его историю. Юные таганрожцы вспоминали фразеологизмы, изучали старинные тексты и расшифровывали «перевёртыши».

Педагоги школы № 5 рассказали детям об истории создания славянской азбуки, показав видеоролик о жизни и деятельности великих равноапостольных. Аудиозаписи на разных славянских языках позволили ребятам ощутить разнообразие и богатство языкового наследия. А выставка книг познакомила их с историей развития культуры, литературы и науки наших предков.

В школе № 8 им. А.Г. Ломакина прошло веселое мероприятие под названием «АБВГдейка», а в школе № 24 состоялся круглый стол «По страницам славянской письменности», где педагоги и ученики активно обсуждали тему языкового наследия наших предков.

А в гимназии «Мариинская» в рамках мероприятия «Истоки славянской грамоты» творческие группы педагогов и учащихся создали увлекательные видеоролики об истории русской письменности и фразеологизмов.

Фото tagobr.ru