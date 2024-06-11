В Таганроге вручили паспорта 11 лучшим школьникам

Вчера, 10 июня, в Таганроге паспорта 11 лучшим школьникам в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» вручил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Всем ребятам недавно исполнилось 14 лет. Они — отличники учебы, победители различных региональных и Всероссийских конкурсов и олимпиад, участники волонтерского движения. Многие из них — члены организации «Движение первых».

Уверен, что ребята обязательно запомнят этот день. Желаю им всегда достигать поставленных целей, а также бережно относиться к одному из самых важных документов гражданина Российской Федерации, и не забывать о своих правах и обязанностях, — сказал Андрей Фатеев.

Фото tagancity.ru