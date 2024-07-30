В Таганроге вручили награды металлургам

В июле вся страна отметила профессиональный праздник «покорителей огня» — День металлурга. А ТАГМЕТ еще и 128-летие со дня образования предприятия. Накануне этих дат в актовом зале завода состоялось торжественное собрание.

Инновационные технологические решения, экологическая ответственность, социальная поддержка региона присутствия – такова терминология современного металлургического производства. Сталевары, вальцовщики, прокатчики и все, кто имеет отношение к металлургии, отпраздновали 21 июля профессиональный праздник. А накануне официальной даты прошло торжественное собрание тружеников нашего металлургического предприятия. В президиуме — министр промышленности и энергетики РО Андрей Савельев, директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев, управляющий директор Сергей Билан, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и другие.

«ТАГМЕТ – один из самых современных трубопрокатных комплексов, — констатировал Андрей Савельев. — Здесь производится качественная и конкурентоспособная продукция. Завод развивается, наращивает объемы продукции, обновляет парк основного оборудования. Я уверен, что трудовой коллектив предприятия справится со всеми возложенными на вас задачами. Спасибо вам за ваш труд!» – заключил Андрей Викторович и вручил труженикам ТАГМЕТа областные награды.

Звание «Почетный металлург» присвоено слесарю-ремонтнику трубосварочного цеха Юрию Лахину, резчику труб трубопрокатного цеха Резо Шенгелия, токарю механо-литейного цеха Павлу Лепскому и старшему мастеру электросталеплавильного цеха Михаилу Козлову.

Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» награждены слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха Андрей Антипов и машинист крана трубопрокатного цеха Виктория Демченко. Ряду заслуженных металлургов вручили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, благодарственные письма губернатора РО, благодарственные письма министерства промышленности и энергетики РО. В числе пяти таганрожцев, которым было присвоено звание «Лучший инженер Дона», — представитель ТАГМЕТа, начальник энергетического цеха Андрей Усиков.

Выступая на празднике, глава городской администрации Андрей Фатеев подчеркнул:

«Ваше предприятие – градообразующее. Для города ТАГМЕТ делает много хорошего, в чём большая заслуга управляющего директора, депутата областного Законодательного собрания Сергея Билана. Социальная ориентированность вашего завода является хорошим примером для других предприятий».



Андрей Евгеньевич наградил почетными грамотами администрации Таганрога ведущего аудитора управления производственной экологии Валентину Ткаченко, грузчика цеха подготовки производства Владимира Чистякова и ряд других работников. Благодарственными письмами администрации награждены десять человек, в их числе — корректировщик ванн трубопрокатного цеха Марина Бондаренко и токарь механо-литейного цеха Виктор Шкурин.

Награды металлургам вручили также от имени Законодательного собрания Ростовской области и городской Думы города Таганрога.

В этот день многим были вручены знаки отличия ТМК 1-й и 2-й степени, почетные грамоты ТМК, присвоены звания «Заслуженный работник ТМК».

В рамках празднования поощрениями различного уровня отмечены почти 400 работников предприятия. Почему-то вспомнилась фраза из материала, напечатанного в «Таганрогской правде» несколько десятилетий назад (примерно в 1970 году), об известном, можно сказать, легендарном сталеваре завода Георгии Родине: «И яркой искрой сверхплановой стали сверкала на его груди Звезда Героя Социалистического Труда».

В заключение торжества выступил управляющий директор Сергей Билан. Он вручил подарки счастливчикам — ко Дню металлурга на заводе впервые был проведен розыгрыш подарочных карт номиналом 50 и 100 тысяч рублей. Обладателями их стали около пятидесяти тружеников завода. Также был разыгран легковой автомобиль. Повезло контролеру отдела технического контроля Елене Рычковой.

Согласно Указу Президента России 2024 год объявлен Годом семьи. В ноябре 2023-го в семье резчика труб и заготовок трубопрокатного цеха Александра Гордиенко родились сразу четыре дочери — Елизавета, Алиса, Ульяна и Мария!

Руководством Трубной металлургической компании по предложению управляющего директора Сергея Билана принято решение подарить семье Гордиенко автомобиль «Соболь».

После окончания собрания обладатели столь щедрых подарков не могли скрыть радости. Красавцы авто, украшенные ярко-красными бантами и разноцветными воздушными шарами, ждали их на площади у заводоуправления.

«Мы рады, что работаем на ТАГМЕТе!» — в один голос заявили они.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора

