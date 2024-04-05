В Таганроге возле ДК «Фестивальный» появится комфортная общественная территория для отдыха

В 2023 году был проведён капитальный ремонт фасада Дворца культуры «Фестивальный». Внешний вид здания преобразился, но прилегающая территория требовала благоустройства.

Благодаря поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева Таганрогу выделены средства из областного бюджета на эти цели. Подрядчик уже приступил к выполнению работ, — сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

На прилегающий к ДК территории проведут замену дорожных покрытий, озеленение, установят новое детское игровое оборудование, обновят малые архитектурные формы.

Здесь для жителей и гостей города появится дополнительная общественная территории для отдыха с системой освещения и видеонаблюдения, — уточнил глава администрации.

Завершение работ запланировано на конец октября текущего года.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева