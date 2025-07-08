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В Таганроге возбуждены уголовные дела в отношении чиновника администрации и председателя КУИ

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Городские власти отказали предпринимателю из Таганрога в выдаче разрешения на строительство магазина.

Новости Таганрога

Уголовные дела возбуждены по материалам проверки прокуратуры Ростовской области в отношении специалиста комитета по архитектуре и градостроительству городской администрации и руководителя комитета по управлению имуществом Таганрога.

Чиновники подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в 2023 году специалист комитета по архитектуре и градостроительству администрации города необоснованно отказал предпринимателю в выдаче разрешения на строительство магазина на арендованном земельном участке. В дальнейшем руководитель КУИ Таганрога прекратил аренду земельного участка предпринимателя и отказал в заключении нового договора.

Бизнесмен подал в суд. Решением суда действия чиновника признаны незаконными, зафиксировано нарушение конституционного права на предпринимательскую деятельность. Однако, предпринимателю снова отказали в аренде земельного участка по прежним основаниям.

«В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Таганрогская правда

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