Главная » Благоустройство

В Таганроге восстановили сломанные футбольные ворота на спортивных площадках

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

На нескольких спортивных площадках Таганрога – в Греческих ротах, по ул. П. Тольятти, 38, в 1-м Новом переулке, 12 и по ул. Чехова, 353 завершено восстановление футбольных ворот, сообщает МАУ «Стадион «Торпедо».

Благоустройство

В сообщении отмечается, что пока специалисты занимались восстановлением ворот, неизвестные вандалы сломали баскетбольный щит на площадке по ул. Чехова, 353.

В Таганроге, на балансе МАУ «Торпедо», находятся 52 спортивные площадки по месту жительства. К началу нового сезона здесь обновили и дополнили оборудование, в летнее время на площадках с детьми будут работать инструкторы.

Делается все для комфортных и безопасных занятий спортом на свежем воздухе. Однако портить спортивное имущество вандалы продолжают с завидной регулярностью.

Фото: Вконтакте МАУ «Стадион «Торпедо»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ремонт спортплощадки Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru