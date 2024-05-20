В Таганроге восстановили сломанные футбольные ворота на спортивных площадках

На нескольких спортивных площадках Таганрога – в Греческих ротах, по ул. П. Тольятти, 38, в 1-м Новом переулке, 12 и по ул. Чехова, 353 завершено восстановление футбольных ворот, сообщает МАУ «Стадион «Торпедо».

В сообщении отмечается, что пока специалисты занимались восстановлением ворот, неизвестные вандалы сломали баскетбольный щит на площадке по ул. Чехова, 353.

В Таганроге, на балансе МАУ «Торпедо», находятся 52 спортивные площадки по месту жительства. К началу нового сезона здесь обновили и дополнили оборудование, в летнее время на площадках с детьми будут работать инструкторы.

Делается все для комфортных и безопасных занятий спортом на свежем воздухе. Однако портить спортивное имущество вандалы продолжают с завидной регулярностью.

Фото: Вконтакте МАУ «Стадион «Торпедо»