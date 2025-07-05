В Таганроге восстановили остекление в пострадавших после атаки БПЛА зданиях

24 июня в результате атаки вражеских БПЛА пострадали три многоквартирных дома и здание лицея № 28.

Работы по восстановлению окон в многоквартирном доме по пер. Трудовых резервов, 2 завершены. Повреждения остекления получили 10 квартир многоэтажки. Заменено 8 стеклопакетов и 10 стекол, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее благодаря поддержке городского бизнес-сообщества и содействию депутатов было восстановлено остекление в лицее № 28. Завершены работы и в двух других пострадавших домах — по пер. Трудовых резервов № 2/1 и ул. Свободы, 22.

«Благодарю всех, оказавших помощь — и депутатский корпус, и предпринимателей города. Спасибо, что не остаётесь в стороне и протягиваете руку помощи в трудную минуту», — отметила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой