Главная » Город

В Таганроге восстановили остекление в пострадавших после атаки БПЛА зданиях

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

24 июня в результате атаки вражеских БПЛА пострадали три многоквартирных дома и здание лицея № 28.

Город

Работы по восстановлению окон в многоквартирном доме по пер. Трудовых резервов, 2 завершены. Повреждения остекления получили 10 квартир многоэтажки. Заменено 8 стеклопакетов и 10 стекол, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее благодаря поддержке городского бизнес-сообщества и содействию депутатов было восстановлено остекление в лицее № 28. Завершены работы и в двух других пострадавших домах — по пер. Трудовых резервов № 2/1 и ул. Свободы, 22.

«Благодарю всех, оказавших помощь — и депутатский корпус, и предпринимателей города. Спасибо, что не остаётесь в стороне и протягиваете руку помощи в трудную минуту», — отметила Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru