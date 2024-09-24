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В Таганроге восстановили движение транспорта по Николаевскому шоссе

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24 сентября, во второй половине дня, движение транспорта по Николаевскому шоссе Таганрога было временно приостановлено из-за ликвидации пожара.

Новости Таганрога

Напомним, 24 сентября после падения БПЛА в промзону Таганрога произошел пожар на складе лесоматериалов, расположенном в районе Николаевского шоссе. Повреждения получили кровля здания и 4 легковых автомобиля.

«Погибших и пострадавших среди людей нет», — уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным на 14 часов, возгорание локализовано на площади 200 кв. метров.

«В связи с пожаром в Таганроге временно было перекрыто движение транспорта по Николаевскому шоссе, сейчас движение восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — пояснила в 17.51 пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Некоторые телеграм-каналы сообщают, что якобы беспилотник был российским. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Фото очевидцев (ВК «Таганрогское ДПС»)

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Таганрогская правда
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