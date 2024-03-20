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В Таганроге восстанавливают водоснабжение после аварии на коллекторе

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Аварийно-восстановительные работы, длившиеся всю ночь, продолжаются и сегодня, 20 марта.

#ЖКХ

— Водоснабжение восстанавливается у жителей Северного и Восточного районов. Все насосные станции уже запущены, и идет заполнение системы водой, — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Городской «Водоканал» продолжает ремонтные работы по устранению аварийной ситуации на главном канализационном коллекторе. Напомним, авария произошла вечером 19 марта.

— Работы не прекращались всю ночь. Буду информировать дополнительно, — заверил глава администрации.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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водоснабжение ЖКХ новости ремонт коллектора
Таганрогская правда
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