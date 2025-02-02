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В Таганроге волонтеры провели праздничные мероприятия и собрали 212 кг конфет

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Волонтеры АНО «Добро в твоем городе» проекта «Добро в Таганроге» провели праздничные мероприятия для детей из семей вынужденных переселенцев и детей с инвалидностью. В них приняли участие около 300 человек, в том числе 180 детей. 

Новости Таганрога

В этом году праздники организовали для разных возрастных групп — одно для детей до 10 лет, другое — для подростков. Малыши посмотрели спектакль «Бал сказок». Для подростков мероприятие провели в форме «Рождественского кафе» с танцевальными и музыкальными номерами, конкурсами.

«Все дети получили подарки и массу положительных эмоций. Многие подростки после мероприятий захотели сами стать волонтерами», — рассказали участники проекта «Добро в Таганроге».

Встречи проводились совместно со студией танца «Грани», библиотекой им А.П. Чехова, театром им. А.П. Чехова, а также при грантовой поддержке местных сообществ БФ «Синара». На праздниках также присутствовали представители администрации Таганрога.

Благодаря помощи неравнодушных жителей Таганрога для подготовки к мероприятиям было собрано 212 кг конфет.

Также волонтеры уделили внимание пожилым людям, проживающим в пунктах временного размещения.

«В благодарность «молодые душой» пели песни, читали стихи и были очень благодарны за проявленную заботу, доброту и внимание. Отдельные подарки получили дети с инвалидностью, которые не смогли попасть на массовые мероприятия. Всего в январе подарки получили больше 180 детей и 34 пожилых человека», — сообщают волонтеры.

Добровольцы продолжают работу по поддержке вынужденных переселенцев. Гуманитарная помощь от неравнодушных жителей города принимается в центре «Добро в Таганроге» по адресу: ул. Дзержинского, 191.

Фото проекта «Добро в Таганроге»

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Таганрогская правда
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