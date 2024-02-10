Акция под названием «Безопасность детей на дороге» проходит в Таганроге до 21 февраля. В рамках мероприятия сотрудники городского ОГИБДД и отдела по делам несовершеннолетних МВД проводят рейды рядом с образовательными учреждениями.

Вчера, 9 февраля, такой рейд прошел в 3-м Линейном проезде рядом со школой № 23. Как сообщила инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова, целью участников рейда стали профилактика и пресечение административных правонарушений школьниками. В частности, переход проезжей части дороги в неустановленном месте.

Так же сотрудниками Госавтоинспекции и полиции повели беседы с водителями о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и правил перевозки детей в автомобиле.

Как водителям, так и школьникам были вручены памятки-листовки, рассказывающие о правилах дорожного движения и детском травматизме.

Фото ОГИБДД по г. Таганрогу