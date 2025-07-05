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В Таганроге водители автобусов уходили с маршрута, чтобы избежать проверок

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Информация о нарушениях направлена перевозчикам для принятия мер реагирования.

Новости Таганрога

Власти Таганрога в очередной раз проверили работу общественного транспорта, которая продолжает вызывать недовольство горожан.

«3 июля утром лично проехала по нескольким маршрутам, пообщалась с пассажирами. Уделила внимание и межмуниципальному маршруту № 911, следующему от Греческих Рот до Центрального рынка, восстребованному у жителей. Санитарное состояние автобуса было удовлетворительным, работал кондиционер. Однако не обнаружила ни на остановке, ни в самом автобусе расписания движения», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова на своих страницах в соцсетях.

Параллельно, 3 июля в городе провели совместный рейд по проверке пассажирского транспорта специалисты управления транспорта, сотрудниками Госавтоинспекции и представители Ространснадзора. Проверка проводилась на конечной остановке «Улица Галицкого».

Выявлен ряд нарушений. В их числе — отсутствие огнетушителей, аптечек, механизмов приведения в действие аварийных выходов; изменение конструкции автобусов; нарушение графиков движения.

По итогам проверки составлены протоколы, на основании которых к перевозчикам будут применены штрафные санкции.

«Во время проведения рейда были зафиксированы случаи, когда водители на конечной остановке сходили с маршрута, чтобы избежать проверки контролирующими органами. Особенно «отличились» в этом водители автобусов 11-го маршрута. Их госномера были зафиксированы, информация направлена перевозчикам для принятия мер», — подчеркнула Светлана Камбулова.

И добавила, что мониторинг ситуации с общественным транспортом продолжится. Муниципалитет будет предпринимать меры для повышения качества обслуживания пассажиров.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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