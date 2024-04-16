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В Таганроге водитель сбил 11-летнего ребенка на переходе

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Сегодня, 16 апреля, в Таганроге водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка, который с травмами госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Происшествие случилось в 8.55 утра в районе дома № 39 по улице Социалистической. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу. Сотрудниками полиции уточняются все обстоятельства случившегося.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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