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В Таганроге водитель «LADA Granta» врезался в «BMW»

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Вчера, 21 мая, в Таганроге произошла авария на улице Александровской, где столкнулись две легковушки. Фото с места ДТП очевидцы разместили в соцсетях.

Новости Таганрога

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13.00 на пересечение улицы Александровской и 2-го переулка. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «LADA Granta» двигался задним ходом, когда врезался в «BMW», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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