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В Таганроге во время серьезной аварии пострадала женщина

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Вчера, 6 мая, в Таганроге серьезная авария произошла на улице Ломакина. Во время столкновения трех автомобилей пострадал один из водителей, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Новости Таганрога

Авария случилась в 13.40 в районе дома № 115. По предварительной информации, 47-летний водитель грузовой «Газели» двигаясь задним ходом, врезался в машину «Toyota Land Cruiser», которой управлял 39-летний мужчина. От удара «Toyota» отбросило на автомобиль «Hyundai Accent».

В результате ДТП получила травмы и была доставлена в больницу 42-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Акцент». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео ВК «Таганрогское ДПС» и телеграм-канал «Водители Таганрога»

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Таганрогская правда
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