В Таганроге завершилась первая смена летней оздоровительной кампании, во время которой в лагерях с дневным пребыванием на базе 25 образовательных организаций отдохнули 2533 школьника.

Особое внимание уделялось детям из семей участников СВО, школьникам с ограниченными возможностями здоровья, учащимся, находящимся в социально опасном положении, проживающим в малоимущих семьях, ребятам, которых воспитывают опекуны.

Во Дворце детского творчества и в школе № 12 были созданы отдельные отряды, в которых педагоги и вожатые создали все условия для полноценного отдыха и оздоровления 64 обучающихся с заболеваниями различной сложности и инвалидностью.

126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, воспитывающихся в приемных семьях, в том числе одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, отдохнули в детских оздоровительных центрах и санаториях Ростовской области и 24 человека － в детском оздоровительном центре «Орленок».

В рамках организации летней занятости несовершеннолетних в школах Таганрога работали 13 трудовых отрядов.

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