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В Таганроге внесены изменения в план приватизации муниципального имущества

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Двумя решениями городской Думы Таганрога, принятыми 18 июня, утверждён отчёт об исполнении плана приватизации муниципального имущества за 2023 год и внесены изменения в план приватизации муниципального имущества на 2024 год.

Власть

Приватизация муниципального имущества в 2023 году принесла в бюджет Таганрога более 21 млн рублей. На 10 аукционах, организованных комитетом по управлению имуществом г. Таганрога, было реализовано 11 объектов недвижимости. Также в течение года происходил выкуп муниципального недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в 2023 году в рамках плана приватизации муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью со 100-процентной долей муниципалитета.

План приватизации 2024 года дополнен рядом объектов. Среди них – муниципальные нежилые помещения (пер. Итальянский, 89, ул. Котлостроительная, 11), объекты электросетевого хозяйства (трансформаторная подстанция по пер. Смирновскому, 52, сети электроснабжения в СНТ «Радуга» и ДНТ «Металлург», кабельная линия от трансформаторной подстанции №39 к дому по ул. Розы Люксембург, 85), объекты газопровода и сооружения на них (всего 16 объектов).

По словам председателя КУИ Юлии Пономаренко, с ресурсоснабжающими организациями проведены переговоры и достигнута договорённость о принятии приватизируемых объектов электро- и газоснабжения в последующую эксплуатацию.

Успешное выполнение изменённого плана приватизации-2024 может дополнительно принести в бюджет Таганрога более 21 млн рублей. Если при принятии плана в октябре 2023 года ожидаемые поступления доходов от продажи муниципального имущества прогнозировались в сумме 24,2 млн рублей, то теперь эта сумма увеличена до 45,4 млн рублей.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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