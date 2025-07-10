В Таганроге власти обсудили планы по строительству важных инфраструктурных объектов

Речь идет о школе и детсаде в микрорайоне «Андреевский», очистных сооружениях, путепроводе, расширении уличного освещения в городе.
Вопросы проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта важных объектов городской инфраструктуры были рассмотрены вчера на заседании штаба, которое провела глава города Светлана Камбулова. Все проекты, которые обсудили участники заседания, призваны улучшить качество городской среды и повысить комфорт жителей.
В частности, в повестке заседания штаба был вопрос будущего строительства детского сада и школы в перспективном микрорайоне жилого комплекса «Андреевский». Земельные участки под эти цели получили официальные номера: детский сад — улица Победы, 113, школа — улица Победы, 115.
«Реализация проекта строительства возможна ориентировочно в 2027–2028 годах, что существенно повысит качество образовательной инфраструктуры города», — отметила Светлана Камбулова.
Также на штабе были рассмотрены проекты, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, — строительство уличного освещения, разработка ПСД на строительство новых очистных сооружений, планы по строительству второй очереди путепровода в створе улицы Бакинская.
«Отмечу, что по всем рассмотренным проектам намечены пути реализации, закреплены ответственные, определены сроки реализации», — подчеркнула глава города.
Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой