В Таганроге власти обсудили планы по строительству важных инфраструктурных объектов

Речь идет о школе и детсаде в микрорайоне «Андреевский», очистных сооружениях, путепроводе, расширении уличного освещения в городе.

Вопросы проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта важных объектов городской инфраструктуры были рассмотрены вчера на заседании штаба, которое провела глава города Светлана Камбулова. Все проекты, которые обсудили участники заседания, призваны улучшить качество городской среды и повысить комфорт жителей.

В частности, в повестке заседания штаба был вопрос будущего строительства детского сада и школы в перспективном микрорайоне жилого комплекса «Андреевский». Земельные участки под эти цели получили официальные номера: детский сад — улица Победы, 113, школа — улица Победы, 115.

«Реализация проекта строительства возможна ориентировочно в 2027–2028 годах, что существенно повысит качество образовательной инфраструктуры города», — отметила Светлана Камбулова.

Также на штабе были рассмотрены проекты, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, — строительство уличного освещения, разработка ПСД на строительство новых очистных сооружений, планы по строительству второй очереди путепровода в створе улицы Бакинская.

«Отмечу, что по всем рассмотренным проектам намечены пути реализации, закреплены ответственные, определены сроки реализации», — подчеркнула глава города.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой