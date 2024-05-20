В Таганроге владельцу строительной площадки грозит штраф за нарушение Правил благоустройства

Нарушение в ходе рейда выявили сотрудники административной инспекции Ростовской области.

С жалобой на неогороженную и захламленную строительными материалами площадку в административную инспекцию обратились жители Таганрога. По их мнению, объект представляет потенциальную опасность для населения.

Существуют специальные требования к содержанию объектов строительства. Прежде всего, они направлены на безопасное проведение работ. В ходе проведенного специалистами Ростадминспекции обследования указанного объекта были зафиксированы нарушения Правил благоустройства Таганрога, — отмечает пресс-служба ведомства.

По данному факту в отношении ответственного лица составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит крупный штраф.

Фото: телеграм-канал Ростадминспекции