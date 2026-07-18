В Таганроге владельца участка на улице Свободы могут оштрафовать за граффити на заборе и сорняки

В Таганроге возбуждено дело об административном правонарушении против владельца объекта на улице Свободы. Причиной стали граффити на заборе и заросли сорняков вдоль ограждения.

Как сообщили в Административной инспекции Ростовской области, нарушения были выявлены на улице Свободы во время мониторинга городской территории.

«За нарушение Правил благоустройства территории в отношении владельца объекта возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.1 ОЗ №273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях»», — отметили в ведомстве.

В инспекции также уточнили, что после составления протокола собственник провел работы по устранению нарушений.

Фото: мессенджер «MAX» Административной инспекции РО