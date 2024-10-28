В Таганроге вандалы продолжают портить спортивные площадки

Ежегодно, в октябре-ноябре, МАУ «Стадион Торпедо», на чьем балансе находятся спортивные площадки по месту жительства, проводит мониторинг их состояния.

Итоги нынешнего мониторинга неутешительны — две спортплощадки, возведенные за счет средств областного и городского бюджетов, серьезно пострадали.

Так, площадки, расположенные по адресам: около пер. 1-го Нового, 12 и около ул. Чехова, 353 обустроили в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!». За 4 года здесь неоднократно менялись сетки футбольных ворот, разбитые баскетбольные щиты. В нынешнем году были отремонтированы и покрашены футбольные ворота и баскетбольные стойки.

«К сожалению, к концу года площадки снова находятся в неудовлетворительном состоянии. На 1-м Новом, 12 отсутствуют футбольные сетки и антивандальная баскетбольная сетка, у футбольных ворот отломаны и украдены горизонтальные и вертикальные стойки», — сообщает на своей странице в соцсети стадион «Торпедо».

«Досталось» от вандалов и спортплощадке на улице Чехова, 353. Здесь разрисован один и разломан второй баскетбольные щиты, отсутствуют сетки на футбольных воротах, отломаны стойки ворот.

«Такое отношение многократно сокращает срок безопасной эксплуатации спортивных площадок и не дает полноценно заниматься спортом активным таганрожцам, среди которых большинство — подростки и дети», — отмечает балансодержатель, задача которого — восстановить испорченное спортивное оборудование.

Фото: Вконтакте, МАУ «Стадион «Торпедо»