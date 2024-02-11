В Таганроге в три раза выросла заболеваемость корью

В 92% случаев болеют дети. Все они не были привиты от кори. Заболеваемость корью регистрируется и среди взрослых.

Ситуация с заболеваемостью корью, гриппом и ОРВИ в Таганроге обсуждалась на совещании, которое провело территориальное управление Роспотребнадзора для представителей общественных организаций. Участие во встрече также приняли руководители поликлиник, сообщает администрации города.

О ситуации с корью рассказал главный врач детской поликлиники № 1 Виталий Борщев. Он отметил, что в городе зарегистрирован рост заболеваемости (в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом).

Все заболевшие дети (92%) не были привиты. Кроме этого, при работе в очагах инфекции выявляются лица, отказывающиеся от иммунизации. Данные факты способствуют дальнейшему распространению инфекции среди населения города. Заболеваемость корью регистрируется и среди взрослых, — подчеркнул Виталий Борщев.

Фото администрации Таганрога

Отметим, рост заболеваемости корью регистрируется в целом по Ростовской области. По данным за январь 2024 года, в регионе было выявлено более 200 случаев кори. Больше половины из них – в Ростове. Преимущественно заболевшие есть также в Новочеркасске, Батайске, Таганроге, Аксайском районе.

Случаи заболевания корью выявлены как среди местного населения, так и завозные — из-за рубежа и других территорий России, уточнили в правительстве региона.

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