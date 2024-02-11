Главная » #Здоровье

В Таганроге в три раза выросла заболеваемость корью

На чтение 2 мин Просмотров 60 Опубликовано

В 92% случаев болеют дети. Все они не были привиты от кори. Заболеваемость корью регистрируется и среди взрослых.

#Здоровье

Ситуация с заболеваемостью корью, гриппом и ОРВИ в Таганроге обсуждалась на совещании, которое провело территориальное управление Роспотребнадзора для представителей общественных организаций. Участие во встрече также приняли руководители поликлиник, сообщает администрации города.

О ситуации с корью рассказал главный врач детской поликлиники № 1 Виталий Борщев. Он отметил, что в городе зарегистрирован рост заболеваемости (в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом).

Все заболевшие дети (92%) не были привиты. Кроме этого, при работе в очагах инфекции выявляются лица, отказывающиеся от иммунизации. Данные факты способствуют дальнейшему распространению инфекции среди населения города. Заболеваемость корью регистрируется и среди взрослых, — подчеркнул Виталий Борщев.

Фото администрации Таганрога

Отметим, рост заболеваемости корью регистрируется в целом по Ростовской области. По данным за январь 2024 года, в регионе было выявлено более 200 случаев кори. Больше половины из них – в Ростове. Преимущественно заболевшие есть также в Новочеркасске, Батайске, Таганроге, Аксайском районе.

Случаи заболевания корью выявлены как среди местного населения, так и завозные — из-за рубежа и других территорий России, уточнили в правительстве региона.

На главной изображение от Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#корь #медики #медицина #новости #Таганрог вакцинация
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика