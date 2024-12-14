В Таганроге в рамках нацпроекта отремонтировано 12 км дорог

В Таганроге в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано семь участков автомобильных дорог общей протяженностью более 12 км. Еще на ряде городских улиц проведен текущий и карто-ямочный ремонт.

Всего в донском регионе в текущем году было приведено в нормативное состояние 476 объектов дорожной сети общей протяженностью 788 км. По словам первого заместителя министра транспорта Ростовской области Инны Володиной, особое внимание уделялось дорогам местного значения. На ремонт 465 км таких дорог было направленно более 10 млрд рублей.

«В первую очередь приводились к нормативному состоянию участки, обеспечивающие транспортную доступность социально-значимых объектов. Также были учтены пожелания граждан, которые в своих обращениях неоднократно указывали на необходимость ремонта определенных участков местной дорожной сети», — пояснила Инна Володина.

В Таганроге в рамках нацпроекта отремонтировали дороги в 27-м переулок (между улицами Кузнечной и Энергетической), на улицах Театральной (от дома № 36 до Калужского проезда), Циолковского (между улицами Калинина и Циолковского, 53-1, Щаденко (между ул. Бабушкина и Привокзальной площадью, Маршала Жукова(между переулками 1-м и 17-м Новыми), Адмирала Крюйса (между Биржевой Спуском и ул. Социалистической) и на Николаевском шоссе (на участке от Северо-Западного шоссе и домом № 7/8 по Николаевскому шоссе). Причем подрядная организация выполнила работы раньше установленного срока.

Также по муниципальному контракту специалисты ООО «Ростовское ДСУ» отремонтировали участки дорог на улицах Ленина и Дзержинского. Кроме того, текущий ремонт велся еще на 14 объектах. Среди них — перекресток переулка 4-го Линейного и улицы Бакинской, кольцо на пересечение улиц Маршала Жукова и Бакинской, 7-й переулок (на участке между улицами Энергетической и Розы Люксембург), улица Бакинская (между улицами Лизы Чайкиной и Нижней линией) и другие.

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