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В Таганроге в районе Центрального рынка эвакуированы три автомобиля

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Транспортные средства были признаны брошеными.

Новости Таганрога

В Таганроге вчера прошла эвакуация автомобилей с территории, прилегающей к Центральному рынку. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова. Транспортные средства были признаны брошенными, поскольку находились здесь длительное время и не использовались владельцами по своему прямому назначению.

Об эвакуации владельцы брошенных авто были предупреждены: на этих транспортных средствах были размещены требования необходимости самостоятельно переместить машины в специально отведенные места, предназначенные для стоянки, уточнила Светлана Камбулова. Однако владельцы это требования проигнорировали, и в отведенные для этого 10 рабочих дней никаких действий по перемещению автомобилей не предприняли.

«В результате, уполномоченные органы начали работу по принудительной эвакуации транспортных средств на специализированную стоянку, расположенную по адресу: Мариупольское шоссе, 50. Отмечу, что эта мера необходима не только для поддержания порядка на улицах города, но и для обеспечения безопасности жителей», — подчеркнула глава города.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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новости Таганрог Центральный рынок эвакуация авто
Таганрогская правда
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