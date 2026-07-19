В Таганроге в ходе рейда против стихийной торговли составлено 11 протоколов

В Таганроге продолжается борьба с несанкционированной торговлей. 19 июля очередной совместный рейд прошел на 7-м Новом переулке и прилегающих территориях. В нем приняли участие специалисты управления потребительского рынка городской администрации, сотрудники полиции и судебные приставы.

Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, по итогам проверки составлено 11 протоколов. Четыре из них — по статье 8.2 Областного закона «Об административных правонарушениях» — о торговле в неустановленных местах; три — по статье 5.1 того же закона — о нарушении правил благоустройства. Еще четыре протокола составлены по статье 14.1 КоАП РФ за незаконную предпринимательскую деятельность.

Кроме того, судебные приставы проверили нарушителей на наличие неоплаченных штрафов и налоговых задолженностей, осмотрели документы на транспортные средства.

«Главная цель рейдов — не штрафы, а наведение порядка», — подчеркнула глава города.

Всем, кто торговал незаконно, рекомендовали легализовать бизнес и перейти на специально отведенные для этого площадки.

Жителей города власти в очередной раз призвали не покупать продукты и другие товары у случайных продавцов на улицах, остановках и во дворах. Особую опасность такая торговля представляет летом, когда жара способствует быстрому развитию инфекций. Глава Таганрога напомнила, что спрос рождает предложение, и победить стихийную торговлю можно только совместными усилиями.

Кроме того, после таких продавцов остается много мусора. Сегодня сотрудники МКУ «Благоустройство» привели в порядок территорию на 7-м Новом переулке, ликвидировав свалочные очаги. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что нелегальная торговля дизтопливом выявлена в двух точках Ростовской области.

Фото: канал Светланы Камбуловой в мессенджере МАХ