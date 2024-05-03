Главная » #ЖКХ

В Таганроге в этом году планируют капремонт городского водоканала

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

На эти цели предусмотрено почти 223 млн рублей.

#ЖКХ

О реализации в 2024 году инвестиционных программ водоканалов нескольких муниципалитетов Ростовской области рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков. Общая сумма средств, запланированная на капремонт и реконструкцию сетей водоснабжения в нескольких городах Дона, — 13 млрд рублей, сообщает правительство региона. В том числе, для мероприятий на городском водоканале Таганрога предназначено 222,9 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время в Таганроге продолжаются работы по восстановлению аварийных участков канализационного коллектора, информирует городская администрация. Подрядчик — ООО «Современные системы реновации» ведет работы на участках по ул. Чехова, от ул. Сызранова до ул. Пархоменко, и от ул. Энергетической до ул. Фадеева.

Таганрожцев призывают обращать внимание на дорожные указатели на данных участках, не приближаться к местам выполнения работ и ограждениям.

Фото: donland.ru, tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
водоканал ЖКХ новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru