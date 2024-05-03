В Таганроге в этом году планируют капремонт городского водоканала

На эти цели предусмотрено почти 223 млн рублей.

О реализации в 2024 году инвестиционных программ водоканалов нескольких муниципалитетов Ростовской области рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков. Общая сумма средств, запланированная на капремонт и реконструкцию сетей водоснабжения в нескольких городах Дона, — 13 млрд рублей, сообщает правительство региона. В том числе, для мероприятий на городском водоканале Таганрога предназначено 222,9 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время в Таганроге продолжаются работы по восстановлению аварийных участков канализационного коллектора, информирует городская администрация. Подрядчик — ООО «Современные системы реновации» ведет работы на участках по ул. Чехова, от ул. Сызранова до ул. Пархоменко, и от ул. Энергетической до ул. Фадеева.

Таганрожцев призывают обращать внимание на дорожные указатели на данных участках, не приближаться к местам выполнения работ и ограждениям.

Фото: donland.ru, tagancity.ru