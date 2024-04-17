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В Таганроге в библиотеке Чехова пройдет «Библионочь-2024»

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Тема 13-й по счету акции — «Читаем всей семьей».

Культура

В Таганроге, как и по всей стране, 20 апреля пройдет ежегодная акция «Библионочь». Она состоится в 13-й раз. Тема акции в текущем году — «Читаем всей семьей», поскольку 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации «Годом семьи».

Программа всех донских библиотек «традиционно разнообразна и рассчитана на различные категории читателей», говорится в сообщении пресс-службы правительства Ростовской области. В частности, для детей акция пройдет в формате «Библиосумерек». В ходе нее у юных читателей будет возможность «раскрыть свои творческие возможности, весело и с пользой провести время».

Что касается Таганрога, то программа Центральной городской публичной библиотеки им. А.П. Чехова включает состязания по настольным ретроиграм, литературные соревнования между семьями, книгопутешествие, связанное с семейными традициями разных стран, а также презентацию семейных альбомов династии Чеховых и многое другое.

В Ростове Донская государственная публичная библиотека, проведет «Библионочь-2024» под девизом «Тридцать лет – полет нормальный!». 1 июня главной донской библиотеке исполняется тридцать лет со дня открытия нового здания на улице Пушкинской. Именно с этого момента 108-летняя библиотека стала максимально доступной для населения, изменив свой статус с «научной» на «публичную».

Сообщается, что в других ростовских библиотеках пройдут громкие чтения, викторины, игры, встречи с писателями и даже театральные постановки.

Фото: donland.ru

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Библионочь новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
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