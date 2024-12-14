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В Таганроге в 2024 году получили жилье более 50 детей-сирот

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В Таганроге более 50 горожан их числа детей-сирот получили жилье в 2024 году. Об этом во время годового отчета перед таганрожцами сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

По ее словам, 49 человек получили жилье по контрактам прошлого года — по мере завершения строительства жилых домов. Еще два стали обладателями квартир по контрактам нынешнего года.  В 2025 году планируется обеспечить жильем 38 детей-сирот на сумму  149 869,3 тыс. рублей.

Как сообщили в Правительстве Ростовской области, ежегодно в регионе обеспечиваются жильем около тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из областного бюджета выделяется более 2,5 миллиардов рублей.

Чтобы повысить эффективность работы в этом направлении региональным министерством строительства, архитектуры и территориального развития с 2021 по 2024 годы вносились изменения в региональные правовые акты. Так, с согласия детей-сирот теперь можно приобретать жилье в других муниципалитетах, покупать квартиры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. А также реализовывать жилищные права сирот, достигших 23-летнего возраста путем получения государственного жилищного сертификата.

В 2024 году перед донскими муниципалитетами была поставлена задача приобрести в общей сложности 965 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Главам администраций органов местного самоуправления дано поручение обеспечить личный контроль за реализацией данной программы и принять все необходимые меры, чтобы не допустить нарушения жилищных прав граждан», — подчеркнули в Правительстве Ростовской области.

Фото tagancity.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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