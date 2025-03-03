В Таганроге уволился первый замглавы администрации

В Таганроге покинул свой пост первый заместитель главы городской администрации Христофор Ермашов.

Он занимал эту должность с ноября 2024 года, отвечая за вопросы, связанные с экономическим развитием, закупками, потребительским рынком, туризмом, внешними связями. Также курировал муниципальную инспекцию и ценовую политику города. А еще периодически участвовал в рейдовых проверках работы городского общественного транспорта. С 28 февраля нынешнего года первый зам уволился по собственному желанию.

Напомним, что до своего назначения в Таганрог Христофор Ермашов занимал руководящие должности в администрации донской столицы, департаменте транспорта города Ростова-на-Дону, Ростовском областном фонде содействия капитальному ремонту.

Фото Марины Даренской (из архива)