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В Таганроге уволился первый замглавы администрации

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В Таганроге покинул свой пост первый заместитель главы городской администрации Христофор Ермашов.

Город

Он занимал эту должность с ноября 2024 года, отвечая за вопросы, связанные с экономическим развитием, закупками, потребительским рынком, туризмом, внешними связями. Также курировал муниципальную инспекцию и ценовую политику города. А еще периодически участвовал в рейдовых проверках работы городского общественного транспорта. С 28 февраля нынешнего года первый зам уволился по собственному желанию.

Напомним, что до своего назначения в Таганрог Христофор Ермашов занимал руководящие должности в администрации донской столицы, департаменте транспорта города Ростова-на-Дону, Ростовском областном фонде содействия капитальному ремонту.

Фото Марины Даренской (из архива)

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Таганрогская правда
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